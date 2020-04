Selbstoptimierung in Zeiten von Corona: Wieso müssen wir jetzt besonders produktiv sein?

Die Sporteinheit hier, das Bananenbrot da. Auch ich liege in meinem Bett und frage mich: Was kann ich heute Produktives tun? Den Schrank aussortieren, die Steuer bearbeiten oder endlich mal die Fenster putzen. Die To-Do-Liste ist lang und wird immer länger. Und damit fängt alles erst an. Irgendwie raubt der aktuelle Ausnahmezustand ja wohl uns allen – mal mehr, mal weniger – den letzten Nerv. Viele versuchen daher die Isolation in den eigenen vier Wänden mit neuen Hobbys zu füllen.

Öffne ich die Instagram-Storys meiner realen (manchmal auch nur virtuellen) Freund*innen, sehe ich aktuell immer dieselben Szenerien: Menschen, die maximal produktiv sind und dabei eine Challenge – also eine besondere Herausforderung – mit sich selbst oder anderen bewältigen. In Zeiten von Homeoffice und Serien-Marathon muss sich jeder mehr denn je fit halten. So leben es zumindest viele Nutzer*innen in den sozialen Medien vor. Dabei frage ich mich: Ist die Grenze zwischen Druck und Motivation schon überschritten?

Höher, weiter, besser – beruflich und privat akzeptieren wir kaum noch Grenzen. Jeder optimiert sich selbst, wo es nur geht. Meine Freunde posten Videos, in denen sie mit Wasserflaschen sportliche Übung absolvieren und ihren Garten bienenfreundlich gestalten. Der Trend zur Selbstoptimierung scheint in Zeiten von Corona neu an Fahrt zu gewinnen. Natürlich sind die täglichen Abläufe auch eine Bewältigungsstrategie, um die jetzige Situation zu überbrücken. Aber was steckt hinter dem Drang der Produktivität?

Der Wunsch nach Kontrolle

Während der Corona-Krise übernimmt der Staat zunehmend die Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft. In Zeiten von Shutdown und Corona-Pandemie seien die Menschen deswegen vermehrt bestrebt, die Kontrolle zu behalten. So beschreibt die Fachärztin für Psychosomatische Medizin, Dr. med. Angelika Berghaus, eine natürliche Reaktion, in der jeder Einzelne versucht, seine Eigenschaften zu verbessern: „Indem man sich selbst optimiert, macht jeder auch einen Kompromiss. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Bedingungen, die erwartet werden, auch immer erfüllt werden.“ Dieses Verhalten bringe aber auch Risiken mit sich. Dadurch erwächst eine „Allmachtsvorstellung, dass man all die Gefahren selbst in den Griff bekommen und man gleichzeitig die Erwartung erfüllen kann, die der Mainstream einstellt“, sagt Angelika Berghaus.

Durch das stetige Vergleichen, Optimieren und Mitmachen nehme aber auch der Anpassungsdruck zu. Denn in der momentanen Lage will keiner alleine sein. „Wir leiden gerade alle zusammen und so schaut man immer danach, wo finde ich Gleichgesinnte?,“ erklärt die Fachärztin aus Hamburg.

Gib mir eine neue Challenge!

Dabei kann der Hype der Produktivität auch sein Gutes haben. So sieht der Sportsoziologe Hans-Jürgen Schulke den zunehmenden Bewegungsdrang in der Corona-Zeit ebenso als Chance: „Es ist eine deutliche Tendenz erkennbar, dass sich die Menschen gerade mehr einzeln oder Paarweise bewegen.“ Durch das viele Sitzen und die psychische Belastung sei ebenso das Gesundheitsbewusstsein der Menschen deutlich gestiegen.

In den sozialen Medien kursieren immer mehr sogenannte Body-Challenges. Hier stellen sich Nutzer*innen verschiedenen sportlichen Herausforderungen, die sie in kurzer Zeit erfüllen müssen. Schulke beschreibt, dass das vor allem auch den Zusammenhalt zunehmend schärfen könne. Denn während der Corona-Pandemie scheint jeder auf sich selbst gestellt. „Ob beim Klettern oder beim Teamsport – der Mensch versucht, sich selbst immer einer neuen Herausforderung zu stellen. Durch die Challenges entsteht eine Art der Kommunikation, um das Gemeinschaftsgefühl trotz Corona wieder herstellen zu können.“

Per Self-Tracking-App zu noch mehr Effizienz

Noch besser als die eigene Kontrolle, ist für viele die elektronische Überwachung. Gesundheits-Apps und biometrische Wearables sind im Alltag vieler kaum noch weg zu denken. Der Begriff Wearables steht für kleine, vernetzte Computer, die am Körper getragen werden und den Alltag des Trägers unterstützen sollen. Wer nicht nur Schritte, sondern auch Obst, Gemüse und Kalorien zählen will, findet im breiten Bauchladen der Selbstoptimierung natürlich auch dafür die passende App. Die Apps können besonders hilfreich sein, wenn niemand da ist, der die Abläufe im Blick behält. „So kann sich der Mensch besser steuern, ohne dass der Fitnesstrainer mit der Sportuhr daneben steht“, unterstreicht Sportsoziologe Schulke.

Während viele Experten vor allem die Datenspeicherung- und Nutzung dieser Apps kritisieren, bringen sie den Nutzer jedoch schnell an sein Ziel: Die App übernimmt die Steuerung und Überwachung aller Prozesse. Psychoanalytikerin Angelika Berghaus beäugt die Technologie durchaus kritisch: „Man lässt sich von der Maschine gewissermaßen beherrschen. Nach solchen äußeren Kontrollen kann man durchaus süchtig werden und ihnen sogar wahnhaft erliegen.“ Aber auch hier unterstreicht sie: nicht bei jeder Nutzung kommt es zu einer derartigen Abhängigkeit. Denn die Verantwortung bleibe schließlich immer bei einem selbst. Nur die Vereinsamung würde hier – auch ohne Kontaktsperre – weiter befördert werden.

Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im Mai 2019 im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 1.193 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren online zum Thema Selbstvermessung befragt. Die Studie zeigt: Bereits ein Drittel der Bevölkerung nutzte auch schon vor Corona mindestens eine Tracking-App zur Aufzeichnung persönlicher Daten. Sowohl Nutzer*innen als auch Interessent*innen versprechen sich durch den Einsatz der Apps mehrheitlich ein ganzheitlich gesünderes Leben.

Das unerfüllbare Ziel?

Aber ist die Selbstoptimierung nicht auch ein unerfüllbares Ziel? Die Psychoanalytikerin Angelika Berghaus bestätigt diesen Eindruck: „Es ist eine Illusion zu glauben, aus sich selbst heraus stark und mächtig zu werden. Wir sind immer abhängig von anderen und das schärft das Bewusstsein für die Abhängigkeit.“ Denn der Mensch neigt dazu, sich selbst zu überschätzen und das führt auch dazu, dass man zunehmend vereinsamt.

Der Sportsoziologe Schulke unterstreicht jedoch, dass ein gewisser Druck nicht immer nur eine negative Seite hat: „Der Druck wird erst dann gefährlich, wenn er durch eine Fremdbestimmung entsteht und die eigene Selbstkontrolle entgleitet.“ Hier sollte jeder darauf achten, dass er sich inmitten eines Kollektives nicht selbst überschätzt, um die Voraussetzung erfüllen zu können. Hier müsse jeder eine gesunde Balance seines menschlichen Bestrebens finden, um sich in seinem eigenen Körper wohler zu fühlen.

Dem Virus mit Selbstoptimierung trotzen

Die vielen Challenges, Backstunden und Home-Workouts haben dabei noch einen viel weitreichenderen Hintergrund. Denn was uns alle in dieser Zeit umgibt, ist die untergründige Angst vor dem Virus selbst. „In dieser Situation der Todesangst besinnt der Mensch darauf, was er mit seinen Fähigkeiten und seinem Leben überhaupt anfangen kann“, beschreibt Fachärztin Berghaus. Der Mensch versucht durch schöpferische Maßnahmen, neue Hobbys und Bewältigungsstrategien eine „Angstabwehr“ aufzubauen. Und so versucht jeder für sich Maßnahmen zu entwickeln, um der Angst und Bedrohung entgegen zu steuern.

Denn auch wenn jeder seine Produktivität per Instagram oder Videochat in die Welt hinausbläst, stärkt es in dieser Zeit das gemeinsame Miteinander und das Teilen von denselben Problemen. Womöglich zählt neben der emporwachsenden To-Do-Liste und dem strengen Sportprogramm nämlich nur eins: die Krise zu überstehen.

Marit Langschwager