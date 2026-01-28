SEK-Einsatz: Mann verschanzt sich in Hotel in Oldenburg

28. Januar 2026
Spezialisten treten in Verhandlung mit einem Mann, der sich in einem Hotelzimmer verschanzt hat. Foto: -/NWM-TV/dpa

Ein Mann hat sich in einem Hotelzimmer in Oldenburg (Niedersachsen) verschanzt. „Das Hotel und die entsprechende Etage ist geräumt“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir gehen davon aus, dass sonst niemand in Gefahr ist.“ Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort und trete gerade in Verhandlung mit dem Mann. Auch schwer bewaffnete Spezialisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind demnach im Einsatz.

Warum sich der Mann in dem Hotel in der Nähe des Oldenburger Pferdemarkts eingeschlossen hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Den Ermittler:innen zufolge ist bisher auch unklar, ob er bewaffnet ist. „Wir hatten nur einen kurzen Sichtkontakt.“ Weitere Details zur Identität des Mannes und zu den Hintergründen des Einsatzes nannte die Polizei nicht.

SAT.1 REGIONAL/dpa

