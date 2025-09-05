Seilbahn in Bremen? SPD-Abgeordneter spricht sich für Machbarkeitsstudie aus

05. September 2025

Seit Jahren kursiert die Idee, jetzt hat sich auch die SPD dafür ausgesprochen: eine Seilbahn in Bremen. Dabei solle es nicht um eine touristische Attraktion gehen, sondern um einen Beitrag zum Nahverkehr, sagte Fraktionschef Mustafa Güngör nach einem Bericht des „Weser-Kuriers“ bei einer Podiumsdiskussion. „Wenn das bei der Verbesserung des Angebots helfen kann, sollte man das genauer untersuchen“, sagte er. Güngör sprach sich für eine Machbarkeitsstudie aus.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bremer Bürgerschaft, Mustafa Güngör, hält eine Rede auf dem Landesparteitag der SPD in Bremen (Archivbild) Izabela Mittwollen/dpa

Schon vor Jahren hatte die Bremer Wirtschaftsbehörde erklärt, eine Seilbahn sei zuverlässig, sicher, CO2-arm und könne eine ideale Ergänzung sein. Dabei ging es um eine Seilbahn für die Bremer Überseestadt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

