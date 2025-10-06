Sechsjähriger stirbt auf S-Bahngleisen – Ermittlungen laufen

06. Oktober 2025
Polizisten sichern eine Fußgängerbrücke im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg – unter ihr wurde der Junge entdeckt. Fabian Höfig/NEWS5 /dpa

Ein sechs Jahre alter Junge ist auf S-Bahngleisen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden das Kind am Samstag gegen 17.30 Uhr schwer verletzt auf freier Strecke – es erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Unfallhergang weiter unklar

Der Unfallhergang ist nach wie vor unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Bislang war davon ausgegangen worden, dass der Junge von einer S-Bahn erfasst worden ist. Obwohl am Abend und in der Nacht mehrere Züge untersucht worden seien, sei aber bislang kein Zug mit Unfallspuren gefunden worden. 

Inzwischen gibt es daher auch die Theorie, dass der Sechsjährige von einer nahen Fußgängerbrücke gefallen sein könnte. Weitere Hinweise könnte eine Untersuchung des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin erbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Kind war als vermisst gemeldet

Das Kind, das nach Informationen des Hamburger Abendblatts nur etwa 200 Meter von der Unglücksstelle gewohnt haben soll, war zuvor als vermisst gemeldet worden. Nach Polizeiangaben wurde er nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden. 

Der Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und Harburg wurde für mehrere Stunden komplett eingestellt. Erst am späten Abend wurde die Strecke wieder freigegeben. Der Fernverkehr war von dem Unglück nicht betroffen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:49 Sek.

Hamburger Kulturszene wirbt im Schauspielhaus für Zukunftsentscheid

02.10.2025 17:54 Uhr

Am Donnerstag haben prominente Hamburger Persönlichkeiten aus Kultur, Film und Fernsehen im Deutschen Schauspielhaus dazu aufgerufen, den Zukunftsentscheid zu unterstützen. Insgesamt 80 Künstler:innen stehen hinter der Petition....

Video02:39 Min.

Landgericht Oldenburg richtet Zeugenschutzraum für Opfer ein

02.10.2025 15:45 Uhr

Für viele Opfer von Straftaten ist die Vorstellung, dem Täter vor Gericht zu begegnen, ein Alptraum. Am Landgericht Oldenburg (Niedersachsen) können Betroffene sich jetzt in einem Zeugenschutzraum...

Video02:22 Min.

Bundeswehr-Transportflugzeug bei Start in Celle mit Pyrotechnik beschossen

01.10.2025 17:35 Uhr

Am vergangenen Freitag wurde ein Transportflugzeug der Bundeswehr beim Start vom Heeresflugplatz Celle (Niedersachsen) offenbar mit Pyrotechnik beschossen. Das haben Polizei und Verteidigungsministerium erst am Dienstag auf...

Video02:08 Min.

Drohnen sollen Infrastruktur in Schleswig Holstein ausgespäht haben

01.10.2025 16:58 Uhr

Kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein, darunter die Thyssenkrupp Werft in Kiel, das Universitätsklinikum, der Landtag und die Raffinerie in Heide wurden von mutmaßlich russisch operierten Drohnen überflogen. Wie groß...

Video02:03 Min.

Prozess um Kindesentführung: Christina Block beteuert ihre Unschuld

01.10.2025 13:41 Uhr

Am Mittwoch ging es weiter im Prozess gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block wegen Kindesentführung. Nachdem sich zuletzt ihr Ex Mann und Nebenkläger Stephan Hensel fünf Tage lang...

Block-Prozess geht mit Antworten von Christina Block in Hamburg weiter

01.10.2025 08:55 Uhr

Der Prozess um die mutmaßliche Entführung von zwei Kindern der Hamburger Unternehmerin Christina Block in der Silvesternacht 2023/24 geht am Mittwoch (9:30 Uhr) mit weiteren Angaben der...

Zur Startseite