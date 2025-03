Scorpions an Hannover Airport mit Ausstellung geehrt

Die Verbindung er Rockband Scorpions mit Hannover ist nun am Flughafen sichtbar. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die starke Verbindung der weltweit erfolgreichen Rockband Scorpions zu ihrer Heimat Hannover wird im Jahr des 60-jährigen Bestehens auch am Airport sichtbar. Im Terminal B eröffneten die Bandmitglieder Klaus Meine, Matthias Jabs und Rudolf Schenker symbolisch die Ausstellung „Hub of the Scorpions“, die vieles rund um die Band und ihre Geschichte zeigt.

Exponate, Musik, Konzertmitschnitte und persönliche Einblicke sollen die Bandgeschichte für Fans, Besucher:innen und Passagier:innen erlebbar machen, teilte der Flughafen dazu mit. In Hannover zu landen, bedeute für die Band jedes Mal „Coming Home“, wird Sänger Meine (76) in der Mitteilung zitiert.

Am 5. Juli laden die Musiker zum Stadionkonzert in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein. Die Band hoffe auf Zuschauer:innen aus der Region, Deutschland, Europa und der ganzen Welt, weil es sich um das einzige Deutschlandkonzert der Scorpions im Jahr 2025 handele, hieß es zur Ankündigung im vergangenen Herbst.

SAT.1 REGIONAL/dpa