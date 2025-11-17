Schwerverletzter in Wohnhaus in Hamburg-Eidelstedt: Polizei fahndet nach Mann mit Waffe

Einsatzkräfte der Polizei sichern eine abgesperrte Straße im Hamburger Stadtteil Eidelstedt. Bodo Marks/dpa

In einem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Eidelstedt hat die Polizei einen schwer verletzten Mann gefunden. Zeugen hätten zuvor einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte brachten den Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat waren demnach zunächst unklar.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen ein. An dem Einsatz seien mehr als 20 Streifenwagen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. Die genauen Umstände des Geschehens sind noch nicht abschließend geklärt. Weitere Auskünfte könne man derzeit nicht geben, hieß es.

