Durch ein Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Emden am Mittwochabend ist ein Mann schwer verletzt worden. Weitere sieben Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der Schwerverletzte von den Einsatzkräften aus dem brennenden Gebäude gerettet.

Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro an der Unterkunft. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa