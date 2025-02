Schwerlast-Lkw stößt in Hamburg mit ICE zusammen – Mindestens zwei Verletzte

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg – Buchholz (Nordheide) sind ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg – Buchholz in der Nordheide sind am Nachmittag ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug zusammengestoßen. Es gebe mindestens zwei Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mehr Details waren zunächst noch nicht bekannt. Auch, warum der Sattelzug und der ICE zusammenstießen, war zunächst unklar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort. Dort wird sie auch von Polizei und Bundespolizei unterstützt.

Auch wir sind zusammen mit der @bpol_nord vor Ort im Einsatz und treffen umfassende Maßnahmen. Für Presseanfragen bitte an die #Bundespolizei wenden. https://t.co/c3Qu0sol8Z — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 11, 2025

SAT.1 REGIONAL/ dpa