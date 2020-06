Schwerer Verkehrsunfall bei Kochendorf: Ein Toter und drei Verletzte

Bei Kochendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann starb und drei weitere Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Wie die Polizei Neumünster mitteilte, hatte ein 84-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die L265 überqueren wollen, dabei aber einen vorfahrtberechtigten VW-Bus übersehen. Im Kreuzungsbereich kollidierten dann beide Fahrzeuge. Dabei kippte der VW-Bus mit dem 50-jährigen Fahrer um. Ein 54 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Opel Astra stieß anschließend frontal mit dem Bus zusammen.

Die Personen sowohl im VW-Bus als auch im Opel Astra wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten herausgeschnitten werden. Der Opelfahrer wurde schwer verletzt in die Klinik nach Rendsburg gefahren, während seine Beifahrerin mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen wurde. Der 50-jährige Fahrer des VW-Bus verstarb noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Fahrer des VW Tiguan wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Arbeit des Sachverständigen war die L265 für vier Stunden gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 21.000 Euro. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Eckernförde, Kosel und Bohnert waren im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort.