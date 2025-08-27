Schwerer Verkehrsunfall: A28 bei Oldenburg-West in beide Richtungen gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwertransport bleibt die A28 zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-West und Haarentor (Niedersachsen) weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis etwa 9:00 Uhr andauern und es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit.

In der Nacht zu Mittwoch war ein 52 Jahre alter Fahrer mit einem Schwertransporter, beladen mit einer rund 15 Tonnen schweren Maschine, in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Eversten versuchte ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer trotz Überholverbots und Begleitfahrzeugen, den Schwertransport über den Seitenstreifen zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision: Zunächst streifte er hinten rechts den Auflieger, anschließend prallten beide Führerhäuser zusammen.

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt, das Führerhaus wurde stark beschädigt. Seine Ladung verkeilte sich in der Mittelschutzplanke. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Zwei Kräne sollen die verkeilten Fahrzeuge bergen, die Arbeiten dürften noch mehrere Stunden andauern. Gegen den Unfallverursacher wird ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa