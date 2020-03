Schwerer Unfall in Hamburg: Kleinwagen kracht frontal in Linienbus

In Meiendorf, einem Ortsteil des Hamburger Stadtteils Rahlstedt, kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann ist dabei im Nordlandweg mit seinem Kleinwagen – vermutlich bei einem Spurwechsel beziehungsweise Überholvorgang – frontal in einen Linienbus gekracht. Insgesamt wurden dabei 13 Menschen verletzt, zwei davon kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, darunter auch der Fahrer des Kleinwagens. Ein Großaufgebot von rund 40 Einsatzkräften ist vor Ort und versorgt die verletzten Fahrgäste des Linienbusses.