Schwerer Unfall bei Rhüden : A7 Richtung Norden mehrere Tage gesperrt

Die Autobahn 7 bleibt nach einem schweren Unfall Richtung Norden noch bis Freitag gesperrt. „Wir rechnen mit einer Freigabe des Abschnitts zwischen Rhüden und Bockenem erst am Nachmittag“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bis dahin soll die Fahrbahn zunächst provisorisch saniert werden. Am Donnerstag bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Stau.

Bei dem Unfall am Dienstag war ein 81 Jahre alter Autofahrer aus Hessen schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Wagen des 81-Jährigen den Sattelzug und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Lkw querte die Straße und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dabei kippte der Laster auf die Beifahrerseite, riss sich den Tank auf, fing Feuer und brannte aus.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nach Angaben des Polizeisprechers am Donnerstag nicht. Der 57-jährige Fahrer des Lkw kam ebenfalls in eine Klinik.

Die A7 musste in beide Richtungen gesperrt werden. In Richtung Süden wurde sie am späten Mittwochabend freigegeben werden. Den Schaden an der Straße beziffert die Polizei mit mindestens 300 000 Euro. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 150 000 Euro geschätzt wird.

Mit dpa