Ein Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache in Hamburg-Harburg mit seinem Wagen in ein Mehrfamilienhaus gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 56-Jährige sei unter anderem mit Gesichtsverletzungen und Schnittwunden an den Armen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. In der Hauswand klaffe ein Loch. Im Raum dahinter war nach Angaben der Polizei während des Unfalls am Mittwochabend niemand. Das Haus sei weiterhin bewohnbar.

Mit dpa