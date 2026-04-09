Am Donnerstagmorgen kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten (Bremen) zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Polizei Schleswig-Holstein wirbt mit Nachwuchskampagne für Verstärkung09.04.2026 14:19 Uhr
Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht dringend Verstärkung. Damit Interessierte besser wissen, was sie erwartet, gibt es das Programm „Polizei Inside“. Das Angebot richtet sich an alle zwischen...
Aktenzeichen XY: Mysteriöser Tod im Wattenmeer – Viele Hinweise nach ZDF-Bericht09.04.2026 09:27 Uhr
Nach einem Beitrag der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ zu einer 2024 im Wattenmeer gefundenen Wasserleiche haben sich sehr viele Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet....
Säureattacke aus Habgier? Frau versucht Ehemann zu töten – Prozessstart09.04.2026 09:18 Uhr
Mordversuch mit Ameisensäure? Eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen soll in einer Trennungsphase versucht haben, ihren Mann mit hochkonzentrierter Säure zu töten. Das Opfer erlitt schwerwiegende Verätzungen und...
Versuchtes Tötungsdelikt: Frau durch Stiche schwer verletzt – Ex-Partner festgenommen09.04.2026 09:09 Uhr
Eine 34 Jahre alte Frau ist in Hannover-Bothfeld (Niedersachsen) durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Ihr 52-jähriger Ex-Partner sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach...
Schulbeginn verschoben: Aufräumarbeiten nach Einbruch an Grundschule in Hannover08.04.2026 16:10 Uhr
Für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen ging am heutigen Mittwoch nach den Osterferien offiziell die Schule wieder los. Doch an der Grundschule an der Uhlandstraße in...
Kriminalfall aus Niedersachsen wird in True-Crime-Format „Mord im Dorf“ aufgerollt08.04.2026 12:40 Uhr
Im September 2015 wurde im Klosterwald in Rehburg-Loccum (Niedersachsen) die Leiche von Judith T. gefunden. In dem Kriminalfall tappten die Ermittler:innen bei der Suche nach dem Täter...