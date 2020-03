Schutzmaßnahmen wegen Coronavirus: Busfahrer in Norddeutschland schotten sich ab

Von Freitag an müssen die Fahrgäste in Bussen von Aktiv Bus in Flensburg wegen der Gefahr des Coronavirus hinten einsteigen. Bis auf Weiteres werde der Vordereinstieg bei allen Bussen auf den Linien der Aktiv Bus GmbH gesperrt und der Fahrerbereich mit Folie vom Fahrgastinnenraum provisorisch getrennt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Wir wollen die Gefahr einer Ansteckung für Fahrgäste und Fahrpersonal eindämmen und dazu beitragen, dass Flensburg möglichst lange mobil bleibt“, sagte Geschäftsführer Paul Hemkentokrax.

Da die Fahrscheinpflicht durch die Maßnahme nicht aufgehoben ist, bittet die Aktiv Bus Fahrgäste, beispielsweise Streifenkarten im Vorverkauf zu erwerben. Eine mobile Vorverkaufsstelle wird zu den Hauptnutzungszeiten am Südermarkt eingerichtet. Das Vorgehen sei mit der Stadt Flensburg abgestimmt.

Bereits am Mittwoch hatte die Stadt empfohlen, größere Menschenansammlung oder viele Personen auf engem Raum zu meiden. Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, sollte demnach für sich prüfen, ob es Fahrzeiten gibt, in denen die Busse nicht so voll sind, beispielsweise außerhalb der Schülertransportzeiten.

Kein Ticketverkauf mehr beim Busfahrer in Bremen

Als Vorbeugemaßnahme gegen eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus stoppen mehrere städtische Verkehrsbetriebe den direkten Ticketverkauf beim Busfahrer. Die Regelung gelte von Freitag an „bis auf weiteres“ unter anderem in Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg, sagte der Sprecher des Verkehrsverbundes Bremen Niedersachsen (VBN), Eckhard Spliethoff, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Passagiere würden gebeten, Tickets am Automaten oder über das Handy zu kaufen. Geschlossen bleibt ab Freitag zudem die Fronttür im Bus. Der Einstieg soll über die hinteren Türen erfolgen.Es gehe darum, das Fahrpersonal zu schützen und die Mobilität möglichst lange aufrecht zu erhalten. Das gehe aber nur, wenn die Fahrerinnen und Fahrer nicht krank werden. Spliethoff gehe davon aus, dass die Regelung von allen in Frage kommenden rund 30 städtischen und privaten Verkehrsunternehmen im VBN übernommen werde. Das VBN-Gebiet erstreckt sich von Emden bis Rotenburg (Wümme) sowie von Cuxhaven über Bremen bis Diepholz. Die Auswirkungen der Krise wegen des Coronavirus werden Spliethoff zufolge bei den Fahrgastzahlen zu spüren sein. Zahlen könne man frühestens in etwa einem Monat nennen.

Bitte hinten einsteigen

Mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen wollen die Verkehrsunternehmen der Region Hannover, Üstra und Regiobus, Fahrgäste und Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Der Ein- und Ausstieg in die Busse von Üstra und Regiobus ist nur noch durch die hinteren Türen möglich. Zudem wird die erste Sitzreihe in den Fahrzeugen abgesperrt.

Im ältesten Stadtbahntyp, dem grünen TW 6.000, bleiben die ersten und die letzten Türen eines Zuges geschlossen. Im Inneren ist der Endbereich umgestaltet, die Stehfläche etwas verkleinert.

mala / mit dpa