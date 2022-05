Schüsse an Schule in Bremerhaven – Twittervideo zeigt Festnahme, Augenzeuge berichtet

Am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven fielen am Donnerstag Schüsse. Ein Mann hat eine Beschäftigte der Schule in der Grazer Straße verletzt. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Weitere Angaben zu der Verletzten machte die Polizei nicht. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Zum Motiv sei noch nichts bekannt.

Twittervideo zeigt offenbar die Festnahme

Auf Twitter machte schnell ein Video die Runde, das den mutmaßlichen Täter zeigen soll, wie er auf dem Boden sitzt, sich anschließend auf den Boden legt, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und abwartet. Wenig später fahren zwei Einsatzwagen der Polizei vor und Einsatzkräfte nehmen den Mann fest.

Augenzeuge berichtet gegenüber SAT.1 REGIONAL

In dem obigen Twittervideo ist ein Passant mit einem grauen T-Shirt zu sehen, der die Waffe des mutmaßlichen Täters mit dem Fuß wegstößt. Wir hatten exklusiv die Möglichkeit, mit diesem Mann, Jörg D., zu sprechen:

Info-Telefon für besorgte Eltern eingerichtet

Zur Tatzeit waren rund 200 Schülerinnen und Schüler im Gebäude, es standen Abiturprüfungen auf dem Programm. Wie viele Lehrkräfte und weitere Schulbeschäftigte anwesend waren, blieb zunächst unklar. Ein Notfallplan der Schule wurde ausgelöst, die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schlossen sich in den Klassenzimmern ein, wo sie mehrere Stunden verbrachten.

Die Polizei Bremerhaven teilte zudem via Twitter mit, dass der Magistrat der Stadt für Eltern der Schüler:innen am Lloyd-Gymnasium ein Info-Telefon eingerichtet habe. Die Telefonnummer lautet: 0471/5902735. „Die Polizei hat die Lage an der Schule unter Kontrolle“, hieß es weiter.

Polizei bittet um Upload von Videos oder Bildern der Tat

Wer Bilder, Videos oder Tondokumente besitzt, die den Vorfall zeigen oder die zur Aufklärung der Tat beitragen können, wird zudem gebeten, diese auf dem Hinweisportal der Polizei Bremen hochzuladen:

Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.