Am Donnerstagmorgen gab es Amokalarm am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven. Eigentlich standen die Abiturprüfungen auf dem Programm, doch dann fielen Schüsse. Ein mit einer Armbrust und einer Pistole bewaffneter Mann verletzte eine Beschäftigte des Gymnasiums. Sie kam ins Krankenhaus. Ein Notfallplan der Schule wurde ausgelöst und die rund 200 Schüler:innen sowie Lehrkräfte schlossen sich in den Klassenräumen ein. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wurde jedoch später festgenommen.

Twittervideo zeigt offenbar die Festnahme

Auf Twitter machte schnell ein Video die Runde, das den mutmaßlichen Täter zeigt, wie er auf dem Boden sitzt, sich anschließend auf den Boden legt, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und abwartet. Wenig später sieht man zwei Einsatzwagen der Polizei vorfahren, Einsatzkräfte nehmen den Mann fest.

Augenzeuge berichtet gegenüber SAT.1 REGIONAL

Ebenfalls in dem obigen Twittervideo ist ein Passant zu sehen (mit einem grauen T-Shirt bekleidet), der beherzt eingriff, noch bevor die Polizei eintraf. Mit seinem Fuß stieß er die Armbrust des mutmaßlichen Täters beiseite. Dabei handelt es sich um Jörg Dämmig, Chef eines Sicherheitsdienstes. SAT.1 REGIONAL hatte exklusiv die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen:

Info-Telefon für besorgte Eltern eingerichtet

Die Polizei Bremerhaven teilte via Twitter mit, dass der Magistrat der Stadt für Eltern der Schüler:innen am Lloyd-Gymnasium ein Info-Telefon eingerichtet habe. Die Telefonnummer lautet: 0471/5902735. „Die Polizei hat die Lage an der Schule unter Kontrolle“, hieß es weiter.

Polizei bittet um Upload von Videos oder Bildern der Tat

Wer Bilder, Videos oder Tondokumente besitzt, die den Vorfall zeigen oder die zur Aufklärung der Tat beitragen können, wird zudem gebeten, diese auf dem Hinweisportal der Polizei Bremen hochzuladen:

Kein Schulunterricht am Freitag

Den Schülerinnen und Schülern wird psychologische Hilfe angeboten. Am Freitag wird es keinen Unterricht nach Plan am Lloyd-Gymnasium geben, sondern ein freiwilliges Angebot für alle, die nicht zu Hause bleiben möchten. Auch Eltern können in die Schule kommen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der mutmaßliche Schütze habe aber offenbar allein gehandelt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.