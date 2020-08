Schulleitungsverband: Einige Schulen in Niedersachsen noch immer ohne WLAN

In Niedersachsen haben einige Schulen noch immer kein WLAN. Das sagte die Vorsitzende des Schulleitungsverbands, Andrea Kunkel, der Deutschen Presse-Agentur.

„Wenn ich kein WLAN an der Schule habe, dann habe ich auch Schwierigkeiten, hier mit Tablets und so weiter zu arbeiten“. Zwar habe die Digitalversorgung an Schulen durch die Corona-Pandemie einen Schub erlebt. „Das ist aus unserer Sicht aber noch nicht zügig genug“, sagte Kunkel. Die Schulen in Niedersachsen starten kommenden Donnerstag wieder in voller Klassenstärke.

Für den Fall, dass Klassen weiterführender Schulen an einem Tag pro Woche virtuell unterrichtet werden müssen, ließen sich einige Formate aus der Zeit des Homeschoolings weiterführen. Das sei auch eine Möglichkeit, Selbstständigkeit zu schaffen, hänge aber von der technischen Ausstattung ab, sagte Kunkel.

Besonders ist nach Kunkels Auffassung die Situation der Erstklässler. Schnuppertage in Schulen mussten ausfallen. „Von daher haben wir jetzt Schülerinnen und Schüler im ersten Schuljahr, die zum allerersten Mal unsere Schulen betreten“, sagte die Pädagogin. Viele hätten wegen geschlossener Kitas lange keine sozialen Kontakte in Gruppen gehabt. Das erfordere viel Fingerspitzengefühl.

Mit dpa