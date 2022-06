Schüler droht mit Straftat an Berufsschule in Bad Oldesloe – Großeinsatz der Polizei

Am Dienstag ist es an der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Schüler hatte angedroht, eine Straftat zu begehen.

Zahlreiche Polizeikräfte sicherten daraufhin das Schulgebäude und eine Fahndung nach dem Schüler wurde umgehend eingeleitet.

Polizei nimmt Tatverdächtigen an Bad Oldesloer Bahnhof fest

Der Tatverdächtige wurde von Beamten am Bad Oldesloer Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen. Durch die Festnahme bestand keine aktuelle Gefährdungslage mehr, so dass der Einsatz gegen Mittag beendet werden konnte.

Die genauen Hintergründe über Art und Motivation der Androhung sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.