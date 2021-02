Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein öffnen wieder – aber nicht im ganzen Land

Abgesehen von den Städten Flensburg und Lübeck sowie den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg öffnen am kommenden Montag überall in Schleswig-Holstein wieder Kitas und Grundschulen – allerdings unter besonderen Corona-Bedingungen. Demnach starten die Kitas im Corona-Regelbetrieb, wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag mitteilten. Für die Grundschulen gelte, dass die Schüler:innen der Klassen eins bis vier in den Präsenzunterricht unter Coronabedingungen zurückkehren, und der Ganztag unter Beachtung der Hygienevorschriften angeboten werden könne. Für die Jahrgangsstufen fünf und sechs gebe es eine Notbetreuung. Bei den weiterführenden Schulen bleibe es dagegen für die Jahrgangsstufen fünf bis 13 bis zum 7. März beim Distanzunterricht.

Keine Klassenarbeiten in Präsenz

Wegen höherer Inzidenzwerte gelten für die Städte Flensburg und Lübeck sowie die Kreise Pinneberg und Herzogtum Lauenburg strengere Regeln. So gebe es in Flensburg in den Kitas und Grundschulen bis auf weiteres nur eine Notbetreuung, und es bleibe beim Distanzunterricht. „Für alle Jahrgangsstufen außer den Abschlussklassen gilt, dass es bis auf Weiteres nicht möglich ist, Klassenarbeiten in Präsenz zu schreiben“, teilten die Ministerien mit.

Eingeschränkter Kita-Regelbetrieb ab 1. März

Für Lübeck und die Kreise Pinneberg (ohne die Insel Helgoland) sowie Herzogtum Lauenburg gebe es in den Kitas und in den Schulklassen eins bis sechs bis zum 28. Februar Notbetreuung und Distanzunterricht. Vom 1. März an soll es in Lübeck und im Kreis Pinneberg dann einen eingeschränkten Kita-Regelbetrieb geben, und Grundschüler:innen sollen in den Wechselunterricht gehen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg soll am 22. Februar entschieden werden, wie es dort im März weitergeht.

Vorschlag: Bis Ostern zweimal pro Woche Corona-Tests

Für das Kita- und Schulpersonal soll derweil ein Plan entwickelt werden, „damit die für Betreuung und Beschulung der Kinder so wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig, anlassunabhängig und für sie kostenfrei testen lassen können“, erklärten Garg und Prien. Beide kündigten an, dem Kabinett am Dienstag einen Vorschlag zu unterbreiten, wie in Schulen und Kitas zweimal pro Woche bis Ostern Corona-Testungen angeboten werden können.“ Dafür sollen Mittel von etwa 17 Millionen Euro veranschlagt werden“, erklärten die Minister.

Mit dpa