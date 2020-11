Unterricht und Corona: Hamburger Schule führt Massentest durch

Auch in Hamburgs Schulen steigt die Zahl der Corona-Fälle. Immer mehr Kinder und Lehrkräfte infizieren sich dort mit dem Virus. Auch in der Ida Ehre Schule sind mehrere Fälle hinzugekommen. Dort fand nun am Freitag für alle Klassen und das gesamte Kollegium eine Massentestung statt.

Mehr als 1.200 Corona-Tests

Seit acht Uhr testet das Harburger Rote Kreuz Schüler:innen, Lehrkräfte und Personal der neunstufigen Ida Ehre Schule. Das Ganze ist ein freiwilliges Testangebot in Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde. Mehr als 1.200 Corona-Tests wurden an der Schule durchgeführt. Bis in den Nachmittag dauerte die Testung, voraussichtlich Anfang der kommenden Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.

Das Harburger Rote Kreuz ist seit Mitte April im ganzen Stadtgebiet auf Initiative der Sozialbehörde täglich unterwegs, um Corona-Tests durchzuführen. In Hamburg-Hamm

bietet das DRK Harburg innerhalb der Woche in einer Sammelstelle die Testung für Selbstzahler, unabhängig von Symptomen, an.