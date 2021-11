Schulbus stößt mit Auto zusammen: Drei schwerverletzte Kinder bei Unfall in Stolzenau

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Stolzenau im Landkreis Nienburg (Niedersachsen) sind nach ersten Erkenntnissen 13 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nach Angaben der Polizei stieß der Bus am Montag mit dem Auto einer 71-Jährigen zusammen. Die drei Schwerverletzten seien in den Jahren 2009 und 2010 geborene Kinder, sagte eine Polizeisprecherin. Sie seien mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gekommen. Neun Kinder hätten leichte Verletzungen erlitten, ebenso die Autofahrerin. Die Ursache für den Unfall zwischen dem Ortsteil Schinna und Steyerberg sei noch unklar. Zunächst müssten Spuren ausgewertet werden, sagte die Sprecherin.

Der Schulbus und das Auto der Frau wurden schwer beschädigt, der Personenwagen wurde rückwärts in einen Metallzaun geschoben. Der Bus war nach Angaben der Sprecherin in Richtung Steyerberg unterwegs, der Wagen in der Gegenrichtung. Die Landesstraße 349 zwischen Schinna und Steyerberg wurde wegen des Unfalls gesperrt.

Mit dpa