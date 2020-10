Schulbeginn in Schleswig-Holstein und Hamburg unter schärferen Corona-Auflagen

Nach den Herbstferien hat am Montag in Schleswig-Holstein wieder die Schule begonnen. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen sind die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft worden. In den ersten 14 Tagen nach den Ferien müssen die Schüler:innen ab der 5. Klasse auch während des Unterrichts Masken tragen. Zudem hat das Bildungsministerium in Kiel angeordnet, dass während des Unterrichts alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden muss. Zudem muss durchgängig in allen Pausen gelüftet werden. Damit sollen die Aerosole in der Luft und damit das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringert werden. Lehrer:innen-, Eltern- und Schülervertreter unterstützen die Maßnahmen.

Auch an Hamburgs Schulen hat am Montag wieder der Unterricht begonnen. Für Berufsschüler:innen und die Schüler:innen an den Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen gelten ebenfalls verschärfte Corona-Bedingungen. Anders als ihre Mitschüler:innen müssen sie und ihre Lehrer:innen nun auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz tragen. In allen Klassenräumen soll auch dort alle 20 Minuten für mindestens fünf Minuten gelüftet werden – auch bei niedrigen Temperaturen.

Die Zahl der Corona-Fälle an den Schulen ist bislang gering. Zwei Tage vor Ferienbeginn vor zwei Wochen seien 180 Menschen in Quarantäne gewesen, davon 160 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Lehrkräfte und andere Beschäftigte an Schulen – bei insgesamt rund 255.000 Schülerinnen und Schülern sowie gut 25.000 Schulmitarbeiter:innen.

Sollten die Corona-Zahlen insgesamt dramatisch steigen, schließt Schulsenator Ties Rabe (SPD) weitere Verschärfungen der Corona-Regeln nicht aus. „Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei jedoch, dass die Infektionszahlen massiv über 50 Fälle pro 100.000 Einwohner:innen und Woche steigen.

