Schüsse in türkischem Kulturverein in Hamburg – zwei Männer verletzt

Unbekannte Täter haben in einem türkischen Kulturverein in Hamburg mehrere Schüsse abgegeben und damit zwei Männer verletzt. Die Täter seien gegen 3:30 Uhr im Stadtteil Lurup in die Räume des Vereins eingedrungen und hätten dort die Schüsse abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dann hätten sie den Tatort wieder verlassen und seien geflüchtet. Einer der beiden Männer habe später im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden können. Der andere sei weiterhin auf der Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden getroffenen Männer seien durch die Schussverletzungen nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Kugeln hatten sie an den Beinen getroffen.

SAT.1 REGIONAL/dpa