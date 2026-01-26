Schüsse in türkischem Kulturverein in Hamburg – zwei Männer verletzt

26. Januar 2026

Unbekannte Täter haben in einem türkischen Kulturverein in Hamburg mehrere Schüsse abgegeben und damit zwei Männer verletzt. Die Täter seien gegen 3:30 Uhr im Stadtteil Lurup in die Räume des Vereins eingedrungen und hätten dort die Schüsse abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. 

Dann hätten sie den Tatort wieder verlassen und seien geflüchtet. Einer der beiden Männer habe später im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden können. Der andere sei weiterhin auf der Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden getroffenen Männer seien durch die Schussverletzungen nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Kugeln hatten sie an den Beinen getroffen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert

Winterwetter sorgt für Schul- und Bahnausfälle sowie zahlreiche Unfälle in Norddeutschland

26.01.2026 10:01 Uhr

Schnee und Glätte haben in Teilen Niedersachsens zu Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Die Deutsche Bahn hatte mit Einschränkungen und Ausfällen zu kämpfen, auf Autobahnen und Bundesstraßen blieben...

Video05:34 Min.

Drei Jahre nach Messerattacke von Brokstedt: Vater eines Opfers spricht von kleinen Fortschritten

23.01.2026 17:31 Uhr

Die tödliche Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt (Schleswig-Holstein) ist mittlerweile drei Jahre her. Am 25. Januar 2023 erstach Ibrahim A. zwei Menschen und verletzte vier weitere...

Video02:30 Min.

Nach Mord an Nachbarin: 31-Jähriger in Hannover zu lebenslanger Haft verurteilt

23.01.2026 17:23 Uhr

In der Region Hannover (Niedersachsen) hatte ein Mann seine Nachbarin heimtückisch getötet. Der 31-jährige Angeklagte hatte die Tat gestanden und wurde am Freitag vom Landgericht zu einer...

Video01:57 Min.

Blitzeis im Nordwesten Niedersachsens: Unfälle durch gefrierenden Regen

23.01.2026 13:14 Uhr

Am Freitagmorgen konnte es auf den Straßen in Niedersachsen wirklich gefährlich werden. Vor allem im Nordwesten wurde der Weg zur Arbeit für viele zu einer echten Rutschpartie....

Tankstellen-Mitarbeiterin in Bremen entführt: Täter erbeuten Geld und Zigaretten

23.01.2026 12:36 Uhr

Unbekannte haben eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bremen entführt und Bargeld, sowie mehrere Zigarettenstangen gestohlen. Die beiden Männer lauerten der 62-Jährigen auf ihrem Nachhauseweg nach Feierabend an...

Video02:01 Min.

Kokain-Schmuggel im Hamburger Hafen: Angeklagte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

22.01.2026 16:37 Uhr

Im Mai und September 2024 schmuggelte eine Bande von elf Männern insgesamt 4,6 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen nach Deutschland. Der geschätzte Straßenverkaufswert der Drogen liegt...

Zur Startseite