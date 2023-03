Schüsse in Hamburg: Mehrere Tote und Verletzte

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Ein Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei ist vor Ort. Rettungskräfte trugen Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Die Polizei sprach von einer Großlage. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Innenbehörde gab eine Warnmeldung heraus.

Mit dpa

Stand: 9. März, 23 Uhr