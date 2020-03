Schüsse aus Hochzeitskorso in Hamburg-Hamm

Am späten Donnerstagabend wurden aus einem Auto eines Hochzeitskorsos mehrere Schüsse abgegeben. Neben einer Schreckschusswaffe fanden die Beamten auch ein verbotenes Butterflymesser.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie aus einem Auto eines Hochzeitskorsos mehrere Schüsse abgegeben worden waren und Teilnehmer auf der Fahrbahn der Eiffestraße getanzt hatten. Die alarmierten Beamten hielten den aus elf Autos bestehenden Korso kurze Zeit später an, nachdem die Teilnehmer auch am Anckelmannsplatz noch einmal ausgestiegen waren und auf der Fahrbahn getanzt hatten.

Die Beamten durchsuchten die Autos und fanden in einem Opel Astra eines 18-jährigen Deutschen eine Schreckschusswaffe nebst Munition. Der Fahrer räumte gegenüber den Beamten in einer ersten Befragung auch sogleich ein, geschossen zu haben. Die Beamten stellten die Waffe und die Munition sicher. In einem Peugeot 206 eines gleichaltrigen Deutschen fanden sie ein verbotenes Butterflymesser, das sie ebenfalls sicherstellten.

Gegen beide Männer wird nun jeweils wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Korso seine Fahrt fortsetzen.