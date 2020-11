Todesschüsse bei Hochzeitsfeier: Komplize muss sich vor Amtsgericht Hannover verantworten

Die Tat löste vor viereinhalb Jahren Entsetzen in Hannover aus: Bei einer großen Hochzeitsfeier wurde eine junge Frau von einem Partygast gezielt erschossen. Der Täter flüchtete unmittelbar danach in den Irak. Er soll die junge Frau erschossen haben, weil sie ihn nicht heiraten wollte. Am Freitag (9.15 Uhr) muss sich der Cousin des mutmaßlichen Täters vor dem Amtsgericht Hannover verantworten, weil er seinem Verwandten bei der Flucht ins Ausland geholfen haben soll. Dem 36-Jährigen wird Strafvereitelung vorgeworfen. Laut Strafgesetzbuch kann dies mit einer Geldstrafe, aber auch mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Fünfmal von ihrem Ex-Verlobten in den Kopf geschossen

Nach Angaben des Amtsgerichts wurde der jungen Frau, einer 21-Jährigen, bei der Hochzeitsfeier fünfmal von ihrem Ex-Verlobten in den Kopf geschossen. Der Cousin des mutmaßlichen Täters soll nach Gerichtsangaben gewusst haben, dass sein Verwandter aus Rache handelte, weil er sich in seiner Ehre verletzt sah. Er soll dem Todesschützen bei der Flucht geholfen haben, so dass er sich einer Strafverfolgung zunächst entziehen konnte. Ob der Täter inzwischen im Irak zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, wie die „Bild“ unter Berufung auf den Anwalt des mutmaßlichen Fluchthelfers berichtet, ist noch unklar. Ein Sprecher des Amtsgerichts konnte dies zunächst nicht bestätigen.

Als vor vier Jahren die Schüsse fielen, waren noch etwa 300 Frauen und Männer auf der Hochzeitsparty. Die Beamt:innen fanden bei ihrem Eintreffen die lebensgefährlich verletzte Frau am Boden neben Männern, die sich prügelten. Sie sperrten das Gebiet rund um die Veranstaltungshalle großräumig ab.

Mit dpa