Schüsse auf 17-Jährigen in Bremen – zwei Tatverdächtige festgenommen

Vier Wochen nach den Schüssen auf einen 17-jährigen Jugendlichen in Bremen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 32-Jähriger und ein 17-Jähriger stünden in dringenden Tatverdacht, an der Schussabgabe beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie habe das Amtsgericht Bremen Untersuchungshaftbefehle erlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Im Zusammenhang mit der Festnahme hätten die Ermittler:innen bei einer Wohnungsdurchsuchung 15 Schreckschusswaffen, scharfe Munition, ein Messer, ein Schwert und weitere Beweismittel gefunden. Das 17-jährige Opfer war am 16. März durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden, ist aber den Angaben zufolge mittlerweile außer Lebensgefahr.

Mit dpa