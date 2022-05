Schüsse an Schule in Bremerhaven – Twittervideo zeigt augenscheinliche Festnahme des Täters

An einer Schule in Bremerhaven wurde am Donnerstag offenbar geschossen und eine Frau sei verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen festgenommen. Noch ist allerdings wenig bekannt.

An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Sie kam ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Weitere Details zum Täter und der Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Auf Twitter machte schnell ein Video die Runde, das den mutmaßlichen Täter zeigen soll, wie er auf dem Boden sitzt, sich anschließend auf den Boden legt, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und abwartet. Wenig später fahren zwei Einsatzwagen der Polizei vor und Einsatzkräfte nehmen den Mann augenscheinlich fest.

Die Polizei Bremerhaven tweetete zudem, dass der Magistrat der Stadt für Eltern der Schüler:innen am Lloyd-Gymnasium (Oberstufe) ein Info-Telefon eingerichtet habe. Die Nummer lautet: 0471/5902735. „Die Polizei hat die Lage an der Schule unter Kontrolle“, heißt es weiter.

Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort und bat die Bevölkerung, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu meiden. Spezialkräfte durchsuchten die Schule.

Mit dpa