Schüler protestieren vor Siemens-Zentrale in Hamburg

Freitagmorgen kurz vor 7:00 Uhr: Klimaschutz-Demonstranten treffen sich am Hamburger Bahnhof Berliner Tor und ziehen gemeinsam vor die Siemenszentrale. Etwa 65 Fridays for Future Aktivisten kommen laut Angaben der Polizei am frühen Morgen vor dem Firmengebäude zusammen. Mit Sitzblockaden versperren die Demonstranten den Eingang der Siemens AG. Hintergrund ist ein Siemens-Projekt, bei dem es um die Auslieferung von Signaltechnik für ein neues Kohlebergwerk in Australien geht. Die Polizei ist vor Ort.

Im Januar demonstrierten bereits mehrfach hunderte Projekt-Gegner vor den Siemens-Niederlassungen in Hamburg, Hannover und Bremen.

Siemens hält weiter an der Zulieferung fest.

