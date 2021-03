Schüler kehren in Klassenzimmer zurück – Einige Regionen in Niedersachsen ausgenommen

Nach Wochen des Homeschoolings geht es für zahlreiche Schüler:innen am heutigen Montag zurück ins Klassenzimmer – einige Regionen in Niedersachsen bleiben von den Lockerungen wegen zu hoher Infektionszahlen aber vorerst ausgeschlossen. Denn nur wo die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt, dürfen nun auch die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang und einige Förderschulen in den Wechselunterricht gehen. Ausgenommen sind damit die Kreise Cloppenburg, Emsland, Leer, Peine, Vechta, Wesermarsch, die Region Hannover sowie die Städte Osnabrück und Salzgitter.

Wechselunterricht und Distanzlernen

Nach Angaben des Kultusministeriums könnten ab Montag theoretisch knapp 250.000 Schüler:innen neu im Wechselmodell beschult werden – würde die Inzidenz überall unter 100 liegen. In den Klassen wäre dann maximal die Hälfte der oben genannten Anzahl, also circa 125.000. Die andere Hälfte wird im Distanzlernen unterrichtet. Distanzunterricht für alle steht dann wieder an, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

Eine Woche später sollen – ebenfalls unter Vorbehalt der Hotspot-Regelung – alle Jahrgänge wieder in geteilten Gruppen an den Schulen unterrichtet werden. Grundschüler:innen und Abschlussklassen erhalten bereits Präsenzunterricht.

Mit dpa