Schon wieder Waitzstraße: 73-Jährige prallt mit Auto gegen Haspa

Straßenschild der Waitzstraße in Hamburg, Foto: SAT.1 REGIONAL

In der durch zahlreiche „Schaufenster-Unfälle“ bekannten Waitzstraße in Hamburg ist erneut ein Auto in die Scheibe eines Geschäftes gefahren. Am Dienstag hatte eine 73 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war mit dem Fahrzeug gegen das Gebäude mit der Hamburger Sparkasse Haspa geprallt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Es sei kein versuchter Raub oder Banküberfall gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind bei dem Unfall in der Einkaufsstraße am Bahnhof Othmarschen weder die Seniorin noch Passant:innen oder Bankmitarbeiter:innen verletzt worden. Die Frau habe einen Fahrtüchtigkeitstest absolvieren müssen.

Erst im November waren in der Waitzstraße aufgrund der häufigen Unfälle rund 60 Spezialpoller eingesetzt worden. Meist waren ältere Menschen beim Ein- oder Ausparken gegen die Geschäfte gekracht. Die Poller sollten ein Gewicht von bis zu zwei Tonnen aufhalten können.

Mit dpa