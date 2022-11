Schnee und Glätte: Winterdienst-Einsatz in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein besteht am Dienstagmorgen bis in den Vormittag hinein stellenweise die Gefahr von Glätte durch Eisregen. Am Morgen ist es zunächst stark bewölkt und es gibt Regen, der auch in Schnee übergehen kann, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Mittag lockert es auf und der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad und es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Wind.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen wieder vermehrt Wolken auf, es regnet gelegentlich und die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad und auf Helgoland auf 5 Grad.

Winterdienst auf Straßen und Radwegen

Anlässlich der Glätte hat die Hamburger Stadtreinigung umgehend den Winterdienst-Einsatz begonnen. Vorsorglich wurden bereits die wichtigsten Straßen und ein ausgewähltes Netz an Fahrradwegen mit Feuchtsalz oder Kies gestreut, wie die Stadtreinigung am Dienstagmorgen mitteilte. Insgesamt seien 123 Einsatzkräfte mit Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs. Alle Verkehrsteilnehmer würden um Vorsicht gebeten, da es wegen der niedrigen Bodentemperaturen zu Glätte durch Eis oder Schneematsch kommen könne.

Insgesamt wird den Angaben zufolge eine Strecke von gut 2600 Kilometern auf Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie 590 Kilometer an Verbindungsstrecken und rund 317 Kilometer an Fahrradwegen gestreut.



Mit dpa