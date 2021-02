Schnee und Glätte im Norden – Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen

Im Norden wird vor Schnee und glatten Straßen gewarnt. In Hamburg besteht am Mittwochmorgen im gesamten Stadtgebiet Glättegefahr. Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen müsse verbreitet mit Glatteis gerechnet werden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Es empfahl, Autofahrten zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben.

Winterdienst in Hamburg im Einsatz

Der Winterdienst war nach Angaben der Stadtreinigung mit rund 350 Fahrzeugen im Einsatz, um Straßen, Gehwege und Bushaltestellen zu räumen und zu streuen. Glättebedingte Unfälle gab es laut dem Lagezentrum der Polizei bis zum frühen Mittwochmorgen noch nicht.

Neuschnee in Niedersachsen

Auch in Teilen Niedersachsens soll es am Mittwoch glatt werden. Laut einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes kann sich vor allem im Norden des Landes von Bremerhaven bis Uelzen durch überfrierende Nässe Glätte bilden. Dort fallen am Morgen auch noch einige Zentimeter Neuschnee. Der Schneefall kann im Laufe des Tages in Regen übergehen und bis zum Mittag weiter für glatte Straßen und Wege sorgen.

Glatte Straßen in Schleswig-Holstein

Und ebenfalls für Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor glatten Straßen und Wegengewarnt. Am Mittwoch kann sich bis zum Mittag in den südlichen Landesteilen und Kreisen durch überfrierenden Regen Glätte bilden. Im Norden fallen bis zum Abend rund fünf Zentimeter Neuschnee. Nach Angabe der Polizeileitstellen hatte es am frühen Mittwochmorgen noch keine glättebedingten Unfälle gegeben.

Polizei warnt vor Betreten der Eisflächen

Die Polizei in Neumünster hat vor dem Betreten der Eisflächen auf Seen gewarnt. Am Montag hätten sich immer wieder kleinere Gruppen auf das sehr dünne Eis des Einfelder Sees begeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zumeist habe es sich um Familien gehandelt. Beamte klärten die Spaziergänger:innen über die Gefahren auf. Dabei hielten sie der mehrfach geäußerten Ansicht, der See sei flach und deswegen ungefährlich, entgegen, dass er eine Tiefe von immerhin bis zu acht Metern erreiche. Die nötige Dicke für ein sicheres Betreten dürften Eisflächen im Norden in der nächsten Zeit nicht erreichen. Es soll vorübergehend milder werden.

Mit dpa