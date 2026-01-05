Schnee im Norden: Bahn-Pendler brauchen Geduld

05. Januar 2026
Witterungsbedingt ist der Zugverkehr in weiten Teilen Niedersachsens weiter beeinträchtigt. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Pendlerinnen und Pendler müssen wegen des Schnees weiter mit Verspätungen und Ausfällen im Norden rechnen. Noch bis 7. Januar könnten Regionalzüge in Niedersachsen und Bremen wetterbedingt zu spät kommen oder vereinzelt nicht fahren, wie die Deutsche Bahn (DB) und das Eisenbahnunternehmen Metronom mitteilten. 

Auch im Raum Bremen kam es am Wochenende zu starken Beeinträchtigungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn, es gab Verspätungen von einer Stunde und Teilausfälle von Verbindungen. Das Eisenbahnunternehmen Metronom teilte mit, angesichts der hohen Neuschneemengen stießen die Weichenheizungen zunehmend an ihre technischen Grenzen. Der Schnee könne nicht mehr vollständig abgetaut werden und gefriere in vielen Fällen unmittelbar erneut. Weichen und Signale fielen vereinzelt aus.

Fahrgäste sollten beim Ein- und Aussteigen vorsichtig sein. „Die Bahnsteige können glatt sein“, warnte die DB. Im Fernverkehr sollen die Züge wieder planmäßig fahren. Auch im Stadtverkehr entspannt sich die Lage. So fahren in Hannover die meisten Busse wieder, laut dem Betreiber zum Teil noch mit Verspätungen.

Polizei und DWD warnen vor glatten Straßen

Auch in den kommenden Tagen sorgt polare Meeresluft weiter für unbeständiges Winterwetter. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es glatt bei anhaltenden Schneeschauern und Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmer, die mit dem Auto unterwegs sind, ihre Fahrzeuge vor dem Losfahren komplett von Eis und Schnee zu befreien. Sie sollen ihre Geschwindigkeit den winterlichen Bedingungen anpassen, ausreichend Abstand halten und besonders vorsichtig fahren.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:31 Min.

Lohnerin steht im Finale der Miss Deutschland-Wahl

05.01.2026 11:58 Uhr

Die 26-jährige Charleen Kloss aus Lohne hat sich in diesem Jahr für das Finale der Miss Deutschland-Wahl qualifiziert. Sie vertritt das Bundesland Niedersachsen und möchte mit ihrer...

Nach Feuer in Bar in Crans-Montana: Brandopfer wird in Hannover behandelt

05.01.2026 08:43 Uhr

Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Crans-Montana wird eine Patientin auch in Niedersachsen versorgt. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ handelt es sich um eine Frau mit schwersten...

Facharzttermin binnen vier Wochen: Philippi unterstützt Plan der Bundesregierung

05.01.2026 08:25 Uhr

Patient:innen sollen demnächst schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, indem sie zuerst zum Hausarzt gehen – diesen Plan der Bundesregierung unterstützt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi. „Das lange...

Video02:48 Min.

Wintereinbruch im Norden: Starker Schneefall in Hamburg

02.01.2026 15:29 Uhr

Besonders in Hamburg hat es am Freitag ordentlich geschneit. Und das den ganzen Tag lang. Schon in der Nacht sorgten die Wetterverhältnisse auf den Straßen im gesamten...

Video02:03 Min.

Neujahrsschwimmen in Letter: Überwindung bei 2 Grad Wassertemperatur

02.01.2026 15:21 Uhr

In Letter bei Hannover (Niedersachsen) gibt es am 1. Januar seit fast 40 Jahren das traditionelle Neujahrsschwimmen im Stichkanal. Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern um...

Video03:53 Min.

Neuerungen 2026: Diese Änderungen gelten seit dem Jahreswechsel

02.01.2026 12:02 Uhr

Mit dem neuen Jahr gibt es wieder einige Änderungen. Manches wird teurer, anderes wird für Verbraucher:innen günstiger. Das Deutschlandticket kostet nun 63 statt 58 Euro im Monat,...

Zur Startseite