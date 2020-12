Schleswig-Holsteiner können nun Termine zur Corona-Schutzimpfung machen – Hamburger (noch) nicht

Dazu berechtigte Menschen können sich seit Dienstag in Schleswig-Holstein zu Schutzimpfungen gegen das Coronavirus anmelden. Bereits nach drei Stunden gingen laut Gesundheitsministerium 13.084 Anmeldungen für 15.120 verfügbare Einzeltermine in der ersten buchbaren Woche ab 4. Januar ein. „Die große Resonanz zeigt die hohe Impfbereitschaft“, sagte Minister Heiner Garg (FDP). „Das ist ein gutes Signal und unterstreicht das Verantwortungsbewusstsein der Menschen in Schleswig-Holstein.“

So können Sie in Schleswig-Holstein Termine vereinbaren

Um 8 Uhr war die Anmeldefunktion unter www.impfen-sh.de für die Terminbuchung zur Coronaschutzimpfung für Personen der Gruppe mit der höchsten Prioritäten im Internet freigeschaltet. Dazu gehören Menschen über 80 Jahren und besonders exponiertes medizinisches Personal.

Seit 9 Uhr waren telefonische Anmeldungen unter der Nummer 116 117 möglich. Dem Ministerium zufolge war Schleswig-Holstein damit eines der ersten Bundesländer.

Hamburger:innen können (noch) keine Termine machen

Anders als in Schleswig-Holstein können Hamburgs Bürger:innen noch keine Termine für eine Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Derzeit würden nur Bewohner:innen und Personal von Pflegeeinrichtungen geimpft, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Danach folgten weitere Einrichtungen, Tätigkeitsbereiche und Berufsgruppen. Eigene Terminvereinbarungen seien deshalb noch nicht möglich.

Sobald jedoch mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, „wird der Senat öffentlich weitere Bevölkerungsgruppen zur Corona-Schutzimpfung aufrufen“, kündigte die Behörde an. Hamburger:innen, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt seien, würden schriftlich informiert. Impfberechtigte Personen könnten dann telefonisch oder online einen Termin im Zentralen Impfzentrum vereinbaren, das Anfang Januar schrittweise seien Betrieb aufnehmen werde.

