Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln ab 28. Dezember

Ein Schild an einem Eingang weist auf das Tragen einer Maske hin. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus werden auch in Schleswig-Holstein die Regeln verschärft. So sollen überregionale Großveranstaltung vom 28. Dezember an ohne Publikum stattfinden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag im Anschluss an eine Bund-Länder-Besprechung.

Vom 28. Dezember an dürfen nur noch maximal zehn Personen privat zusammentreffen. Wenn eine ungeimpfte Person dabei ist, gilt, dass sich ein Haushalt mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen darf.

„Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir diese Entscheidungen so treffen müssen.“ Das falle nicht leicht, sagte Günther. „Ich hoffe auch ausdrücklich, dass wir über sehr temporäre Einschränkungen sprechen, die möglichst nicht lange anhalten müssen.“

