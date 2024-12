Schleswig-Holstein streicht 163 Lehrerstellen im Land

Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Sparkurs der Landesregierung trifft auch die Schulen in Schleswig-Holstein. Im kommenden Jahr stehen nach Angaben des Bildungsministeriums unterm Strich 163 Stellen weniger zur Verfügung als 2024.

„Diese Zahl 163 muss man im Verhältnis von 24.065 Planstellen sehen. Wir reden also von 0,68 Prozent der Lehrkräftestellen“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Zuvor hatten die Kieler Nachrichten über die Streichung von Stellen im Norden berichtet.

„In 2025 wird der Bildungsbereich einen Konsolidierungsbeitrag von insgesamt 11,8 Millionen Euro erbringen“, sagte Prien. Das sind gut 5,4 Prozent des gesamten Einsparungsumfangs von 217 Millionen Euro. „Wir konnten mit gut abgewogenen Maßnahmen dafür sorgen, dass die Einsparungen im Personal im Ergebnis vertretbar sind.“

Immer steigende Schülerzahl

„Die Annahme, die rechnerische Reduktion der Planstellen habe zwangsläufig Auswirkungen auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler und die Qualität des Unterrichts ist falsch“, sagte Prien. Durch Konzentration auf grundlegende Kompetenzen und die Mittelstufe könnten die Schulen daran arbeiten, die Leistungen der Schüler:innen zu verbessern. „Es war darüber hinaus eine explizite Forderung der Schülerinnen und Schüler, die Stundenbelastung zu reduzieren.“

Ein Ministeriumssprecher verwies auf die vielen Herausforderungen des Schulsystems. „Mittlerweile haben 19,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen einen Migrationshintergrund. Vor zehn Jahren waren es noch 8,5 Prozent.“ Der Anteil an der Gesamtschülerschaft habe sich innerhalb einer Generation mehr als verdoppelt. „Wir investieren viel, um allen Kindern gerechte Bildungschancen zu ermöglichen, ganz egal, wo ein Kind herkommt oder welche Sprache zu Hause gesprochen wird.“

Ziel sei nach Angaben des Ministeriums eine Unterrichtsversorgung von mindestens 100 Prozent im ganzen Land an allen Schularten. An den Grundschulen gibt es zusätzliche Deutsch- und Mathe-Stunden. Im Rahmen des Startchancen-Programms investiert Schleswig-Holstein jährlich 33 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt ist die individuelle Förderung, um insbesondere die Basiskompetenzen in Lesen, Rechtschreibung und Mathematik zu stärken.

SAT.1 REGIONAL/dpa