Wegen der steigenden Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sollen Ungeimpfte ab Montag, 22. November, keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Bars und anderen Gaststätten, zum Sport in Innenräumen und zu Dienstleistungen mit Körperkontakt erhalten. Ausnahmen gelten für Friseurbesuche und medizinische und pflegerische Dienstleistungen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch an. Außerdem gibt es neue Auflagen für die Schulen und auch private Parties sind nicht mehr uneingeschränkt möglich.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Private Treffen in geschlossenen Räume sind ab Montag nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen erlaubt.

Maskenpflicht im Unterricht

Schüler:innen müssen im Unterricht in Schleswig-Holsteins Schulen von Montag an wieder eine Maske tragen.

Schleswig-Holstein hat die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer, aber auch dort sind die Infektionszahlen zuletzt deutlich gestiegen. Günther hatte bereits am Donnerstag vergangener Woche neue Entscheidungen in Aussicht gestellt. So könnte ab Monatsende für Veranstaltungen in Innenräumen die sogenannte 2G-Regel eingeführt werden. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt hätten.

Die Pressekonferenz in voller Länge