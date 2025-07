Schlagermove, Ed Sheeran, verkaufsoffener Sonntag: In Hamburg wird es am Wochenende voll

Archiv: Schlagermove in Hamburg. Foto: Georg Wendt/dpa

Am ersten Juli-Wochenende hat Hamburg besonders viel zu bieten. Zwei Kulturveranstaltungen der Superlative stehen auf dem Plan, die jede Menge zusätzlichen Verkehr in die Stadt bringen. Eines der Events wird selbst einige Stunden zum Verkehrshindernis: Der Schlagermove zieht als Lkw-Karawane durch einen Teil der Innenstadt.

Elbtunnel der A7 gut zwei Tage lang gesperrt

Ein gravierendes Hindernis für Besucher der Stadt und Durchreisende wird die Sperrung des Elbtunnels auf der Autobahn 7 sein. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld wird in beiden Richtungen 55 Stunden nicht befahrbar sein – von Freitag um 22:00 Uhr bis Montag um 5:00 Uhr. In dieser Zeit wird an der neuen Tunnel-Leitzentrale gearbeitet, neue Kabel werden verlegt und Schächte installiert, es wird aber auch an mehreren Stellen der Asphalt der Fahrbahn ausgebessert.

Die Umleitungen führen nach Angaben der Hamburger Polizei über die Köhlbrandbrücke sowie die Elbbrücken. Die Autofahrer auf der A7 werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen über die Anschlussstellen Waltershof und Volkspark zu nutzen.

Engpass auch auf der A1 am Dreieck Norderelbe

„Ich würde nicht dazu raten, sich durch die Stadt zu mogeln“, sagt eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord mit Blick auf den erwarteten dichten Autoverkehr. „Auch die Hamburger werden das schöne Wochenende genießen wollen.“ Es würden sich sicherlich viele von ihnen auf den Weg Richtung Küste machen.

Auf den Ausweichrouten wird es richtig voll, warnt der ADAC. Die wichtigste ist die A1. Dort gibt es jedoch am Autobahndreieck Norderelbe einen Engpass in Richtung Norden, wie die Autobahn-GmbH-Sprecherin sagte. Dort wird seit längerem die Norderelbbrücke saniert, die Fahrbahn ist verengt und maximal Tempo 60 erlaubt.

Ed Sheeran tritt dreimal in Hamburg auf

Warum sind so viele Gäste in Hamburg? Der britische Popsänger Ed Sheeran spielt an diesem Wochenende an drei Abenden im Volksparkstadion: Freitag, Samstag und Sonntag. „Das Stadion ist an allen drei Tagen mit 57.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft“, teilte die Polizei mit. Los geht’s jeweils um 20.00 Uhr.

Schlagermove zieht viele Fans an

Zu den Fans des Superstars Ed Sheeran kommen am Samstag noch die Liebhaber:innen von Schlagern. Hunderttausende werden zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken erwartet. Eine Karawane mit rund 50 Trucks zieht vom Heiligengeistfeld eine große Schleife, die gegen 20.30 Uhr am Ausgangsort endet. Auf St. Pauli sind die Straßen in dieser Gegend gesperrt.

Verkaufsoffener Sonntag lockt

Das ist noch nicht alles. Der Einzelhandel trommelt für den zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in der Innenstadt und der Hafencity. Das Motto lautet „Sommerzauber – Von der Alster bis zur Elbe“. An mehreren Orten treten Bands auf. Das City Management Hamburg erwartet 400.000 Besucher:innen in der Innenstadt.

S-Bahn bietet zusätzliche Fahrten an

Als Reaktion auf die große Besucherzahl kündigt die Hamburger S-Bahn ein verstärktes Angebot an. So fahren am Freitag sowie am Sonntag die Linien S3 und S5 bis etwa 0.30 Uhr im 10-Minuten-Takt im inneren Stadtbereich.

Am Samstag fahren im inneren Stadtbereich die S-Bahnen S1, S2, S3 und S 5 im 10-Minuten-Takt bis etwa 0.30 Uhr. Am Freitag, Samstag und Sonntag verkehren zusätzlich in den Abendstunden fünf Sonderzüge zwischen Elbgaustraße und Hauptbahnhof.

SAT.1 REGIONAL/dpa