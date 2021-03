Schlägerei in Bardowick: Männer mit Schlagstock und Baseballschläger verprügelt

In einem Wohngebiet in Bardowick im Kreis Lüneburg hat eine Schlägerei zwischen sechs Männern am Donnerstagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen.

Zwei 23-jährige Männer waren zuvor einem Auto, in dem vier Männer und eine Frau saßen, über längere Zeit gefolgt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. In dem Wohngebiet soll der Wagen dann angehalten haben. Die vier Männer sollen auf die beiden Verfolger losgegangen sein. Den Angaben zufolge zogen sie die beiden 23-Jährigen aus dem Auto und schlugen mit einem Teleskopschlagstock und einem Baseballschläger auf sie ein.

Die Polizei rückte an und nahm die Personalien der vier mutmaßlichen Angreifer im Alter von 21, 28, 29 und 58 Jahren auf. Sie gehören zu einer Familie. Gegen sie ermittelt nun die Polizei. Warum es zu der Schlägerei am Donnerstagnachmittag kam, ist noch unklar. Die Beamten gehen aber davon aus, dass sich alle Beteiligten kennen. Schwerer verletzt wurde bei der Schlägerei niemand.

