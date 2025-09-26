Schiff vor Sylt in Seenot – Crew gerettet, Schiff gesunken

26. September 2025

Ein ehemaliges Lotsenboot ist in der Nordsee westlich der Insel Sylt in Seenot geraten und gesunken. Nach Angaben des Havariekommandos wurde die zweiköpfige Besatzung der „NS Sea Dagger“ am Donnerstagabend nahe dem Offshore-Windpark „DanTysk“ unverletzt gerettet. Ein Schiff in der Nähe habe die Crew aufgenommen. 

Ein Schiff ist in der Nähe des Offshore-Windparks «DanTysk» in Seenot geraten und untergegangen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Warum das etwa 17 Meter lange Schiff in Seenot geraten und untergegangen ist, war zunächst unklar, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Elbe-Nordsee der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Dritten beteiligt. Es gab also keine Kollision.“

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Besatzung über den internationalen Seenotkanal 16 einen Hilferuf abgesendet. „Es gab keinen direkten Kontakt zur Besatzung.“

An Bord des Schiffes waren Behälter, die teilweise über Bord gingen. Es handele sich vermutlich um Treibstoff, so die Sprecherin. Dabei gehe es um robuste Kunststoffbehälter mit einem Volumen von einem Kubikmeter, die von einem Metallgitter umgeben sind. 

Dem WSA zufolge ist ein Seenotschlepper am Unfallort und hat den Auftrag, diese Fässer zu suchen und einzusammeln. Der Seewarndienst Emden rief die Besatzungen anderer Schiffe auf, in dem Seegebiet „gut Ausschau zu halten“. Hinweise auf Umweltschäden gebe es bislang nicht.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:44 Min.

Mord auf Bremer Friedhof: Lebenslange Haft für 29-Jährigen

25.09.2025 15:40 Uhr

Wegen Mordes an einem Obdachlosen auf einem Friedhof in Bremen im September vergangenen Jahres ist ein 29-Jähriger am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bremen...

34-Jähriger soll Lebensgefährtin in Gyhum getötet haben – Mann in U-Haft

25.09.2025 12:34 Uhr

Nach der gewaltsamen Tötung einer 30-jährigen Frau in Gyhum im Landkreis Rotenburg sitzt deren Lebenspartner in Untersuchungshaft. Grund dafür ist der Verdacht des Totschlags und der Brandstiftung,...

Video00:25 Sek.

Psychiatrie-Flüchtiger aus Osnabrück nahe Bremer Hauptbahnhof gefasst

25.09.2025 09:17 Uhr

Der 35-jährige Mann, der am Mittwoch aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück (Niedersachsen) geflüchtet war, ist gefasst. Zivilfahnder:innen der Bundespolizei konnten den gesuchten Alhindi B. in der...

Großeinsatz an Dömitzer Elbbrücke: Person nach Sprung in die Elbe bleibt vermisst

25.09.2025 09:10 Uhr

Am Mittwochabend löste ein gemeldeter Sprung von der Dömitzer Elbbrücke (Niedersachsen) einen umfangreichen Rettungseinsatz aus. Gegen 20:10 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert. Binnen Minuten rückten...

Nach Brand in Zweifamilienhaus in Pinneberg: Gefundene Leiche ist neunjähriges Mädchen

24.09.2025 17:25 Uhr

Bei der am Dienstag in einem ausgebrannten Zweifamilienhaus in Pinneberg gefundenen Leiche handelt es sich nach den bisherigen Ergebnissen der Ermittlungen um das vermisste neunjährige Mädchen. „Nach...

Aktualisiert
Video01:34 Min.

Fünfjährige bei Schwimmkurs in Hamburg ertrunken: Prozess gegen Schwimmlehrerin begonnen

24.09.2025 16:49 Uhr

Ein Alptraum hat sich vor zwei Jahren im Hamburger Schwimmbad Bondenwald abgespielt: Ein fünfjähriges Mädchen geriet während eines Schwimmkurses so lange unter Wasser, dass es später an...

Zur Startseite