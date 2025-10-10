Am Donnerstagabend fielen in einem Hinterhof in Hamburg-Wandsbek mehrere Schüsse. Ein 46-Jähriger soll auf zwei weitere Männer geschossen haben. Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst anschließend auf einer Polizeiwache. Er soll der Mieter von einem der beiden Opfer sein. Die Angeschossenen kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.