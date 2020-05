Schafe in Weddingstedt gestohlen und vermutlich getötet

Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte drei Schafsböcke von einer Koppel in Weddingstedt entwendet. Blutspuren lassen die Vermutung zu, dass die Täter die Tiere vor Ort töteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen begaben sich die Diebe auf die umzäunte Weide an der Kreisstraße 58. Von dort stahlen sie zwei Zuchtböcke der Rasse Suffolk und einen Texel-Bock im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Vermutlich töteten die Täter die Schafe vor Ort, was einige Blutspuren vermuten lassen. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.