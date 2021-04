SAT.1 REGIONAL unterstützt Projekt „Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein“

Das große Angebot an Infos im Netz erfordert einen kompetenten Umgang. Foto: Pixabay/Symbol

In Zeiten von Informationsflut, Fake News und Hate Speech wird Medienkompetenz immer wichtiger. Das zeigt die Corona-Krise noch einmal deutlich. Seit mehreren Jahren unterstützen Medienhäuser bundesweit die Schulen in Sachen Nachrichtenkompetenz: Journalistinnen beziehungsweise Journalisten sprechen mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und stehen ihnen Rede und Antwort.

Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, startet das Projekt „Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein“. SAT.1 REGIONAL unterstützt die Initiative.

„Unabhängiger Journalismus und die Förderung von Medienkompetenz sind entscheidende Mittel gegen Desinformation, Fake News und Verschwörungserzählungen“, sagte Christian Meyer-Heidemann, Schleswig-Holsteins Landesbeauftragter für politische Bildung, am Donnerstag in Kiel. „Die Fülle an Informationen, denen wir tagtäglich begegnen, erfordert einen kompetenten Umgang. Mit dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler tendenziöse Nachrichten sowie Falschmeldungen – vor allem in den sozialen Medien und Messenger-Diensten – erkennen und kritisch hinterfragen. Dadurch wird die Medienkompetenz junger Menschen gezielt gefördert“, so Meyer-Heidemann.

SAT.1 REGIONAL macht mit: Am 11. Mai wird Tatjana Monaco, Leiterin Online bei der Sat.1 Norddeutschland GmbH, in einer Videokonferenz mit Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe der Theodor-Storm-Schule in Bad Oldesloe über das Thema Hate Speech sprechen, aufklären und Tipps geben.

Rund 50 Klassen ab der 9. Jahrgangsstufe von Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und berufsbildenden Schulen werden bis zum 17. Juni 2021 an dem Projekt in Schleswig-Holstein teilnehmen.

Folgende Medienhäuser beteiligen sich an „Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein“: Deutschlandfunk/Deutschlandfunk Kultur/Deutschlandfunk Nova Landesstudio, Die Dithmarscher Landeszeitung, DIE ZEIT, DER SPIEGEL, Henri-Nannen-Schule, Kieler Nachrichten, NDR, reporterfabrik, R.SH/Regiocast, Sat.1 Norddeutschland, Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag und ZDF Landesstudio.