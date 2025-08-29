Sabine Heydecke ist Wollspinnerin in Bondelum im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein). Sie verarbeitet Schafswolle mit viel Geduld und in Handarbeit. SAT.1 REGIONAL-Landreporterin Andrea von Burgsdorff konnte sich anschauen, was aus der Friesenwolle alles entstehen kann.

