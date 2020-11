Samstag: Verdi Hamburg ruft Beschäftigte von Hochbahn und VHH zum ganztägigen Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi Hamburg ruft für Samstag (28. November 2020) die Beschäftigten bei Hochbahn und VHH ganztägig – also von Betriebsbeginn bis Betriebsende – zum Warnstreik auf. Nachdem die Geschäftsführung der Hochbahn in der vierten Verhandlungsrunde am 18. November 2020 die Verhandlungen für gescheitert erklärt hätte und die drei Verhandlungen mit der VHH auch keinen Fortschritt gebracht hätten, sei dieser Schritt laut Verdi unumgänglich geworden. Ziel sei es, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt zu bekommen, das insbesondere auf die Forderungen von Verdi nach Entlastung der Beschäftigten als Kompensation für die anstrengende Schichtarbeit eingeht.

„Die Geschäftsführungen von Hochbahn und VHH verweisen auf die Politik, die ihnen die Hände gebunden habe. Herr Tjarks, Herr Dressel, als Senatoren für Verkehr und Finanzen in Hamburg sind Sie jetzt gefragt: Sie müssen den Weg freimachen für eine bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg. Die jetzigen Forderungen sind Resultat politischer Entscheidungen, als Politiker müssen Sie unverzüglich umsteuern für eine Nahverkehrsinitiative, die die Beschäftigten nicht im Regen stehen lässt“, erwartet Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Verdi Hamburg.

„Selbstverständlich wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Streik die von Corona ohnehin gebeutelte Innenstadt trifft. Leider haben ihnen die Arbeitgeber aber keine andere Wahl gelassen. Streiks sind nervig, sie führen zu Verspätungen und Unannehmlichkeiten. Sie sind aber auch das letzte Mittel in einem Kampf, der sich ebenso um die Sicherheit der Fahrgäste dreht: denn nur gesunde, ausgeruhte Beschäftigte sorgen für einen sicheren Nahverkehr. Dafür treten die Kolleginnen und Kollegen an“, sagt Gabriel Riesner, Gewerkschaftssekretär für den ÖPNV bei Verdi Hamburg.

Sieglinde Frieß, stellv. Landesleiterin Verdi HH, kritisiert: „Wir erwarten vom Hamburger Senat, endlich Verantwortung zu übernehmen! Legen Sie verfehlten Ausgliederungen und die unökologische Verkehrspolitik ad acta! Eine gut ausgebaute Daseinsvorsorge muss das Gebot der Stunde sein! Herr Tjarks, Herr Dressel, vielleicht gerade wegen Corona haben Sie jetzt die Chance, eine ökologische und arbeitspolitische Wende im ÖPNV herbeizuführen. Die Beschäftigten und die Bürger:innen brauchen das jetzt!“

Im ÖPNV läuft eine bundesweite Aufwertungstarifrunde. In Hamburg hat Verdi Forderungen zur Entlastung der Beschäftigten erhoben, zum Beispiel Entlastungstage für Schichtarbeit, die Erfassung von Überstunden ab der ersten Minute bei Fahrzeugverspätungen, eine Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit auf neun Stunden und die Erfassung der Vor- und Nachbereitungsarbeiten, sogenannte Rüstzeiten, als Arbeitszeit. Sowohl der Mantel- als auch der Entgelttarifvertrag sind gekündigt.