Samstag ist Tag der Organspende: Hamburger Mediziner beantwortet Fragen zum Thema

Am Samstag ist Tag der Organspende. Erst im Januar wurde das Thema heiß diskutiert, als der Bundestag gegen die doppelte Widerspruchslösung stimmte. Der Vorschlag zur Widerspruchslösung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sah vor, dass jeder im Land automatisch Organspender sei, solange er nicht ausdrücklich widerspräche.

Viele Menschen im Norden sind auf Spenderorgane angewiesen. In Deutschland warten aktuell über 9.000 Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan. In Niedersachsen sind es rund 1.000 Menschen. 17:30 SAT.1 REGIONAL spricht am Freitagabend mit der niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann über den Aktionstag zur Organspende am 6. Juni.

Transplantationsmediziner beantwortet Fragen zur Organspende

Dr. Florian Grahammer, Direktor des Universitären Transplantations Centrums (UTC) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), hat ebenfalls Fragen rund um das Thema Organspende beantwortet. Das UTC ist die zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten vor, während und nach einer Transplantation. Im Jahr 2019 wurden im UTC 71 Lebern, 65 Nieren, 19 Herzen und acht Lungen transplantiert.

Wie ist die Organspende in Deutschland organisiert?

Die Organspende sowie -transplantation sind ein gesetzlich stark regulierter Bereich. In Deutschland regelt das Transplantationsgesetz (TPG) die Vermittlung, Entnahme und Übertragung von Organen – zu Lebzeiten wie auch nach dem Tod. Während die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO) für die Organspende zuständig ist, kümmert sich die Stiftung Eurotransplant (ET) um die Vermittlung von Organspenden.

Wie erfolgt eine postmortale Organspende?

Die Vorgaben sind gesetzlich genau definiert. So müssen etwa zwei Ärzte unabhängig voneinander den unwiederbringlichen Ausfall der Hirnfunktion, also den Hirntod, des Patienten und möglichen Spenders diagnostizieren. Weitere Voraussetzung für eine postmortale Organspende in Deutschland ist, dass der Spender zu Lebzeiten sein Einverständnis gegeben haben muss oder nahe Angehörige den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen kundtun.

Wie funktioniert eine Lebendspende?

Bei einer Lebendspende, zum Beispiel von Leber oder Niere, werden die Spender sehr sorgfältig untersucht. Der Spender muss volljährig sein und seine Einwilligung geben. Die ärztliche Prüfung muss positiv ausfallen, um sicherzustellen, dass der Spender aus medizinischer Sicht geeignet ist. Auch hier sieht das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) strikte Richtlinien vor. So ist eine Lebendspende nur zulässig, wenn dem Empfänger kein postmortal gespendetes Organ zur Verfügung steht. Außerdem muss der Spender des Organs mit dem Empfänger verwandt sein, ihm in besonderer Weise nahe stehen oder emotional verbunden sein.

Wieso ist es wichtig, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen?

Für viele unserer Patientinnen und Patienten ist die Möglichkeit einer Organtransplantation lebenswichtig. Sie leiden an Erkrankungen, die nur durch eine Organtransplantation therapiert werden können. Die Wartezeiten auf ein Organ sind unterschiedlich und richten sich nach der Dringlichkeit, also nach dem Fortschritt der Erkrankung. Im Schnitt liegt die Wartezeit bei lebenswichtigen Organen wie dem Herzen bei mindestens sechs bis zwölf Monaten, bei der Leber bei etwa ein bis zwei Jahren und bei der Niere aktuell bei ungefähr zehn Jahren. Auch wenn wir uns nicht gerne mit dem Thema Krankheit und Tod auseinandersetzen, sollte aus meiner Sicht jeder eine Antwort auf die Frage haben, ob die Spende eines Organs für ihn in Frage kommt und diese Antwort schriftlich in einem Organspendeausweis festhalten.

