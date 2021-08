Säureangriff auf queeres Beratungszentrum in Bremen: Polizei prüft homophoben Hintergrund

Unbekannte hinterließen am Montagabend in Bremen-Mitte vor einem queeren Beratungszentrum eine stinkende und reizende Säure, teilte die Polizei Bremen am Dienstag mit.

Fünf Männer sollen sich im Café des Zentrums in der Theodor-Körner-Straße aufgehalten und plötzlich einen sehr unangenehmen Geruch festgestellt haben. Ihnen sei übel geworden und sie seien nach draußen gegangen. Vor dem Eingangsbereich seien die Reste einer Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure, verteilt gewesen. Die Polizei sicherte Spuren, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen homophoben Hintergrund.

Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die am Montagabend gegen 21:30 Uhr in der Theodor-Körner-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 36 23 888 zu melden.