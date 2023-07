Sänger Sasha möchte Sohn Otto musikalisch nicht pushen

ARCHIV – Der deutsche Pop-Sänger Sasha steht während der José Carreras Gala in Leipzig auf der Bühne. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Sänger Sasha (51) und seine Frau Julia Röntgen (42) möchten, dass ihrem Sohn Otto (4) alle Wege offenstehen. „Wir möchten ihm ein möglichst freies Leben ermöglichen, in dem er sich selbst finden und die Person sein kann, die er sein möchte“, sagte Sasha der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Schon jetzt spiele Otto fast täglich in seinem Musikzimmer mit zahlreichen Instrumenten, darunter ein Schlagzeug. „Ich merke, dass er musikalisch ist. Er kann zum Beispiel Beatboxen wie ein Weltmeister. Aber wir wollen nichts pushen, das soll sich alles natürlich entwickeln“, meinte der Sänger, der zusammen mit seiner Frau ein Kinderbuch und ein passendes Album veröffentlicht hat. „Toto und der Mann im Mond“ erscheint am 28. Juli im Carlsen Verlag und kann bereits vorbestellt werden.

Mit dpa